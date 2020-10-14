Як у Львові пройшов Марш захисників (фотозвіт)



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Марш захисників у Львові Фото: «Укрінформ»

Учасники акції вшанували пам'ять усіх Героїв, які загинули за волю та незалежність України

У День захисника України вулицями Львова пройшов піший Марш захисників.

Він розпочався спільною молитвою та хвилиною мовчання біля пам’ятника Степану Бандері, повідомляє «Укрінформ».

«Ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх Героїв, які загинули за волю та незалежність України. Вшановуємо їх пам'ять лампадками та молитвою», – зазначили організатори.

Опісля військові та їх родини, а також родичі загиблих виконали гімн України. До присутніх звернулася Валентина Матвіїв, мама львівського офіцера Тараса Матвіїва, який загинув на Донбасі в липні цього року. Жінка прочитала свій вірш присвячений синові, а також Тарасів білий вірш, написаний в Пісках.

Понад сотня людей пройшла ходою від пам’ятника Бандері до пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи, де запланований концерт «Дякуємо захисникам».

Львів’яни тримали в руках плакати з написами: «Дякуємо захисникам України», «Вони загинули не за те, щоб ви капітулювали», а також портрети полонених українців.

Також вигукували: «Слава Україні – Героям Слава», «Слава нації – Смерть ворогам». Окрім синьо-жовтих, майоріли червоно-чорні прапори.

До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

У Марші УПА взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли ходою від червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Офісу президента.

Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.