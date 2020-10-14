У Харкові розгорнули 50-метровий прапор України



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Акція до Дня захисника України у Харкові Фото: Укрінформ

Активісти розгорнули 50-метровий прапор, зшитий з прапорів із символікою військових підрозділів, громадських рухів та волонтерських організацій

Близько тисячі активістів патріотичних громадських організацій та ветеранів АТО/ООС пройшли від площі Конституції до пам’ятника Шевченку, що у центрі Харкова. Ходу організували у пам’ять захисників, які загинули за Україну.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні ми святкуємо чотири свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України, річницю створення УПА та День козацтва. Пам’ятаємо усіх героїв, які віддали життя за незалежність України, славимо ратників, які зараз воюють на Донбасі, готові стати поряд з ними, виборюючи перемогу над окупантами на Донбасі і в Криму на наших, українських умовах», – зазначив на мітингу біля пам’ятника Шевченку лідер Харківської громадської організації «Спілка Ветеранів АТО» Віктор Волчелюк.

Учасники мітингу вшанували пам’ять загиблих за Україну хвилиною мовчання. Лунав запис відомої пісні «Пливе кача».

Активісти розгорнули 50-метровий прапор, зшитий з прапорів із символікою військових підрозділів, громадських рухів та волонтерських організацій.