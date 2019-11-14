Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

День ветеранів (Veterans Day) - національне свято США, що відзначається щорічно 11 листопада

11 листопада 1918 року підписанням Комп'єнського перемир'я завершилася Перша світова війна. З 1919 року низка американських штатів відзначала річницю припинення вогню.

У 1926 році Конгрес США прийняв резолюцію, яка закликала всі американські штати відзначати цю дату як данину поваги ветеранам Першої світової війни. 1 червня 1954 року свято було перейменовано в День ветеранів, і з цього моменту присвячувався ветеранам усіх війн Америки.

День ветеранів присвячений всім нині живим учасникам бойових дій; поминання загиблих у війнах відбувається в День поминання.

Свято зазвичай відзначається проведенням парадів і зустрічей ветеранів.