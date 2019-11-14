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    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея

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    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея

    День ветеранів (Veterans Day) - національне свято США, що відзначається щорічно 11 листопада

    11 листопада 1918 року підписанням Комп'єнського перемир'я завершилася Перша світова війна. З 1919 року низка американських штатів відзначала річницю припинення вогню.

    У 1926 році Конгрес США прийняв резолюцію, яка закликала всі американські штати відзначати цю дату як данину поваги ветеранам Першої світової війни. 1 червня 1954 року свято було перейменовано в День ветеранів, і з цього моменту присвячувався ветеранам усіх війн Америки.

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    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея
    Як в США відзначали День ветеранів. Фотогалерея

    День ветеранів присвячений всім нині живим учасникам бойових дій; поминання загиблих у війнах відбувається в День поминання.

    Свято зазвичай відзначається проведенням парадів і зустрічей ветеранів.

    США Перша світова війна
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