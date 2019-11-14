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    Захист Фірташа перешкоджає його екстрадиції до США, - МЗС Австрії

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    <span>Lvbnhj Фірташ та його адвокати затягують процес і наполягають на перегляді справи</span> - Захист Фірташа перешкоджає його екстрадиції до США, - МЗС Австрії
    Lvbnhj Фірташ та його адвокати затягують процес і наполягають на перегляді справи
    Фото: Reuters

    Голова МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що як тільки всі судові процеси будуть завершені й відповідні силові структури отримають рішення суду, буде ухвалено рішення про екстрадицію Фірташа до США

    Захист українського бізнесмена Дмитра Фірташа затягує його екстрадицію до США. Про це на спільному з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком брифінгу заявив голова МЗС Австрії Александр Шалленберг.

    «Що стосується питання Фірташа, то воно не затягується з австрійської сторони... Міністерство юстиції уже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати, відповідно, затягують цей процес і наполягають на перегляді справи», - зазначив міністр.

    Шалленберг додав, що як тільки всі судові процеси будуть завершені й відповідні силові структури отримають рішення суду, буде ухвалено рішення про екстрадицію Фірташа до США.

    16 червня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав остаточний дозвіл на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, але поки він залишається у Відні. У США Фірташу загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна та арештом активів.

    Фірташ скористався ситуацією з телефонною розмовою президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, щоб оскаржити рішення про екстрадицію

    Адвокати Фірташа передавали адвокату президента США Рудольфу Джуліані документи з компрометуючою інформацією  про колишнього віцепрезидента Джо Байдена та американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував можливе втручання Росії у вибори в 2016 році.

    Джерело: theБабель

    Австрія МЗС США міністр Дмитро Фірташ Міністерство юстиції документи
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