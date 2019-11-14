Продаж інформації? Нове керівництво ГПУ шоковане поведінкою Луценка



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Віктор Чумак вважає, що поведінка колишнього генпрокурора завдала багато шкоди, як Україні, так і США

Новий військовий прокурор: Неправильно, коли прокурор для свого збереження у політиці використовує свої професійні знання

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак прокоментував, так звану, справу «Бурісми», що стала причиною міжнародного скандалу за участю президентів Зеленського та Трампа. Чумак у зв’язку з цим здивований поведінкою колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Чумака, теперішній генпрокурор «Руслан Рябошапка сказав, що немає окремої справи «Бурісми». «Взагалі немає такої справи. Є просто декілька справ, де згадується компанія у різних контекстах. Ця справа існує лише в уяві однієї людини, яка може щось про це видумувати», - зазначив військовий прокурор.

Чумак вважає, що колишній генпрокурор Юрій Луценко не повинен плутати свої політичні питання з професійною діяльністю. «Неправильно, коли прокурор свої політичні питання плутає з професійною діяльністю. Своє збереження в політичному середовищі пов’язує з продажем своїх професійних знань. Адже це є професійні знання, які були у генпрокурора Луценка. Але використовувались вони тільки для того, щоб зберегти свої політичні впливи. Це абсолютно неправильно», - впевнений Чумак.

На думку військового прокурора, «навіть з точки зору загальнолюдського і політичного контексту, це неправильна історія.

Чумак вважає, що така поведінка колишнього генпрокурора завдала багато шкоди.

«Це спроба впливати на внутрішню політику іншої держави, використовуючи свої знання у конкретних кримінальних кейсах у своїй власній країні. Це абсолютно неправильна історія», - вважає заступник генерального прокурора.

Як повідомлялося, зараз тривають слухання у Конгресі США щодо стосунків Трампа з Україною. В них часто фігурує ім’я ексгенпрокурора Луценка. Зокрема і у зв’язку з фірмою «Бурісма», в якій членом ради директорів був син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Саме Джнзефа Байдена Трамп вважав потенційним конкурентом на наступних виборах президента США у 2020 році.

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