  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея

    • Розсилка
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея

    Популярна колись туристична пам'ятка була закрита в 2009 році

    Ці моторошні кадри показують руїни містечка «Дикий Захід», яке колись було частиною тематичного парку в Корнуоллі. Будинки в західному стилі включали універсальний магазин, офіс шерифа в комплекті з в'язницею і навіть шибеницю, створену для страти злочинців.

    Читайте також

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея
    Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея

    Популярна раніше туристична пам'ятка була закрита в 2009 році. У 2018 році британський фотограф Ентоні Мідл (Antony Meadley) відвідав занедбаний парк і зробив кілька атмосферних знімків.

    Читайте також
    Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ