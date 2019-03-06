Як виглядає моторошний занедбаний тематичний парк «Дикий Захід». Фотогалерея



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Популярна колись туристична пам'ятка була закрита в 2009 році

Ці моторошні кадри показують руїни містечка «Дикий Захід», яке колись було частиною тематичного парку в Корнуоллі. Будинки в західному стилі включали універсальний магазин, офіс шерифа в комплекті з в'язницею і навіть шибеницю, створену для страти злочинців.

Популярна раніше туристична пам'ятка була закрита в 2009 році. У 2018 році британський фотограф Ентоні Мідл (Antony Meadley) відвідав занедбаний парк і зробив кілька атмосферних знімків.