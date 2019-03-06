Парламенти Шотландії та Уельсу проголосували проти угоди про Brexit



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Офіційною датою виходу Британії з ЄС має стати 29 березня

Рішення парламентів посилить і без того серйозні внутрішні тертя у Великій Британії з приводу виходу з ЄС

Парламенти Шотландії та Уельсу у вівторок на своїх засіданнях офіційно виступили проти угоди про Brexit, розробленої британським урядом та ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

«Шотландський парламент та валлійська національна асамблея цього вівторка проголосували проти Brexit-угоди, домовленої між урядом Об’єднаного Королівства та Брюсселем. Це перший раз, коли вони зробили подібний крок так одночасно», - йдеться в повідомленні.

Рішення цих парламентів посилить і без того серйозні внутрішні тертя у Великій Британії з приводу виходу з Європейського Союзу, офіційною датою якого має стати 29 березня.

Проте ці голосування не матимуть жодної зобов’язальної сили, виступаючи радше засобом кристалізації опозиції нинішньому британському урядові. Саму ж угоду про Brexit має підтримати лише загальний британський парламент у Лондоні, а відповідне голосування заплановане на наступний тиждень.

Як відомо, під час референдуму про вихід країни з ЄС, який мав місце в 2016 році, Англія та Уельс проголосували переважно за це, в той час як Шотландія та Північна Ірландія – проти. Усі британські регіони зараз стурбовані можливим негативним випливом Brexit на їх економічне становище.

До слова, глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель у понеділок, 4 березня, підписав податкову угоду, що регулює ситуацію з Гібралтаром після виходу Великобританії з ЄС

Джерело: Укрінформ