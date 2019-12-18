Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото



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Ці знімки були зроблені фотографами агентства Рейтер в грудні в різних частинах Індії

Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з Індії. У цій дивовижній країні яскраві і веселі фото зі свят чергуються з світлинами, які зображують бідність звичайних людей.

Офіційна назва країни - Республіка Індія. Ця держава розташована в Південній Азії. Населення країни - 1,34 млрд чоловік, площа території - 3 287 263 км². Індія займає друге місце в світі за чисельністю населення і сьоме за площею території. Столиця країни - Нью-Делі. Державні мови - хінді і англійська.

Ці знімки були зроблені фотографами агентства Рейтер в грудні в різних частинах Індії.