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    Фото

    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото

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    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото

    Ці знімки були зроблені фотографами агентства Рейтер в грудні в різних частинах Індії

    Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з Індії. У цій дивовижній країні яскраві і веселі фото зі свят чергуються з світлинами, які зображують бідність звичайних людей.

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    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото
    Як виглядає повсякденне життя Індії. Колоритні фото

    Офіційна назва країни - Республіка Індія. Ця держава розташована в Південній Азії. Населення країни - 1,34 млрд чоловік, площа території - 3 287 263 км². Індія займає друге місце в світі за чисельністю населення і сьоме за площею території. Столиця країни - Нью-Делі. Державні мови - хінді і англійська.

    Ці знімки були зроблені фотографами агентства Рейтер в грудні в різних частинах Індії.

    Індія Азія
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