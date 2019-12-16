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    Масові заворушення в Нью-Делі: вже 70 постраждалих

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    <span>Протестувальники підпалили автобус у Нью-Делі</span> - Масові заворушення в Нью-Делі: вже 70 постраждалих
    Протестувальники підпалили автобус у Нью-Делі

    Поліція для розгону демонстрантів у Нью-Делі застосувала гумові кийки та сльозогінний газ

    Близько 70 осіб, включаючи співробітників поліції, отримали поранення і травми в ході сутичок, які розгорнулися в ніч на понеділок між правоохоронцями та студентами в столиці Індії Нью-Делі. Про це повідомляє Hindustan Times 16 грудня.

    Зазначається, що епіцентром заворушень у місті став університет Джамія Міллія Ісламія, де навчаються переважно студенти-мусульмани. У цьому навчальному закладі протягом останніх трьох днів тривали мирні демонстрації проти прийняття поправок до закону про громадянство.

    У неділю ввечері студенти-мусульмани в Нью-Делі почали закидати камінням житлові будинки, підпалювати автотранспорт, блокувати дороги і агітувати своїх однокурсників брати участь в сутичках з поліцією.

    У свою чергу поліція для розгону демонстрантів застосувала гумові кийки та сльозогінний газ, всього за ніч в студентському кампусі були затримані близько сотні осіб. Багато з них вже відпущені.

    У зв'язку з нестабільною ситуацією всі навчальні заклади в південних кварталах Нью-Делі в понеділок залишаться закриті. У цій частині міста розгорнуто додаткові підрозділи поліції і армії.

    Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що в Індії спалахнули протести через поправки до закону про громадянство. Поправки, які офіційно набули чинності в кінці минулого тижня, передбачають можливість спрощеного отримання індійського громадянства немусульман із сусідніх країн Південної Азії: Афганістану, Пакистану і Бангладеш - якщо ті зіштовхнулися з утисками на батьківщині.

    Закон спровокував невдоволення індійських мусульман, які вважають, що поправки порушують конституцію, оскільки пригнічують частину громадян у формально світській країні за релігійною ознакою. Обурення висловили і жителі північно-східних штатів країни, які бояться, що тепер в їхніх регіонах легально зможуть осісти мільйони вихідців з Бангладеш. Це, на думку організаторів протестів, загрожує інтересам місцевого населення.

    Нагадаємо, в місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія поліція повідомила про двох загиблих в результаті вогнепальних поранень, 25 поранених протестувальників і 50 травмованих поліцейських. Ще 85 демонстрантів були заарештовані і тисячі затримані.

    Згодом стало відомо про п'ятеро загиблих під час протестів. 

     

    закон протест Індія Бангладеш поліція громадянство
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