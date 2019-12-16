Кількість загиблих під час протестів в Індії зросла до шести



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Протести в Індії тривають вже п’ять днів

Четверо людей померли від вогнепальних поранень, завданих поліцейськими

В Індії під час протестів проти нового «закону про громадянство» загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє «Радiо Свобода».

Так, четверо людей померли від вогнепальних поранень, завданих поліцейськими. Ще один чоловік загинув, коли магазин, в якому він спав, підпалили. П'ята людина померла після побиття під час протесту 14 грудня.

Протести проти закону тривають вже п’ять днів по всій країні.

Раніше поліція повідомляла про двох загиблих, 25 поранених протестувальників і 50 травмованих поліцейських.

Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладеш, які втекли від релігійних переслідувань до Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи прибули вони в Індію незаконно.

Як повідомлялося, Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан.