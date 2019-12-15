У Непалі автобус з паломниками впав у прірву – загинуло 14 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото AFP /Pralhad Ghimire

Правоохоронці заявили, що головним фактором аварії могло бути необережне водіння

Автобус, який потрапив в аварію приблизно за 80 км на північний схід від столиці Непалу Катманду, віз пасажирів з Індії, які поверталися після паломництва в індуїстський храм.

15 грудня у Непалі впав з обриву автобус із паломниками із Індії, внаслідок чого загинуло щонайменше 14 людей, зокрема четверо дітей, повідомляє агентство AFP.

Аварія сталася на шосе приблизно за 80 км на північний схід від Катманду, автобус пролетів в урвище орієнтовно 70 м, повідомили в поліції.

Загалом в автобусі було 32 пасажири. 18 осіб, які дістали травми під час ДТП, госпіталізовано.

Причина аварії поки невідома, але правоохоронці заявили, що головним фактором могло бути необережне водіння.

В автобусі їхали пасажири з Індії, які поверталися після паломництва в популярний індуїстський храм Калінчок Бхагаваті, розташований на висоті 3,8 тис. м.

Нагадаємо, Делі й Ісламабад відкрили на кордоні коридор, через який індійські прочани-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця на території Пакистану.