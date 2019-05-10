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    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром

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    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром

    У цій добірці представлені портретні, пейзажні, архітектурні фотографії

    Ці фотографії зробив британський фотограф Семюель Борн, який провів сім плідних років в Індії. Борн прибув до Калькутти в 1863 році, щоб професійно займатися фотографією. Пропрацювавши до того банківським клерком, він захоплювався фотографією і вирішив перетворити хобі в основне заняття після успіху його робіт на місцевих і міжнародних виставках в Ноттінгемі і в Лондоні.

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    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром
    Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром

    У Калькутті Борн став партнером Вільяма Говарда, який вже працював там: вони переїхали в Шимлу і заснували фотостудію Howard & Bourne. Пізніше до своїх колег-співвітчизників приєднався фотограф Чарльз Шеперд, утворивши Howard, Bourne & Shepherd. Але незабаром Говард пішов зі справи, а ательє продовжило працювати під вивіскою Bourne & Shepherd в центрі Калькутти протягом понад 150 років. Можливо, це найстаріша фотостудія в світі, яка пропрацювала безперервно до 2016 року.

    Сьогодні частина ранніх робіт студії зберігається в Кембриджській університетській бібліотеці, в Національній портретній галереї в Лондоні, Національній Географічній спільноті, Смітсонівському інституті і в Метрополітен-музеї.

    У цій добірці представлені портретні, пейзажні, архітектурні фотографії, зроблені в Індії в 19-му столітті.

    Джерело: cameralabs.org

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