Як виглядала Індія в 19 столітті. Фантастичні фото, зроблені британським банкіром



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У цій добірці представлені портретні, пейзажні, архітектурні фотографії

Ці фотографії зробив британський фотограф Семюель Борн, який провів сім плідних років в Індії. Борн прибув до Калькутти в 1863 році, щоб професійно займатися фотографією. Пропрацювавши до того банківським клерком, він захоплювався фотографією і вирішив перетворити хобі в основне заняття після успіху його робіт на місцевих і міжнародних виставках в Ноттінгемі і в Лондоні.

У Калькутті Борн став партнером Вільяма Говарда, який вже працював там: вони переїхали в Шимлу і заснували фотостудію Howard & Bourne. Пізніше до своїх колег-співвітчизників приєднався фотограф Чарльз Шеперд, утворивши Howard, Bourne & Shepherd. Але незабаром Говард пішов зі справи, а ательє продовжило працювати під вивіскою Bourne & Shepherd в центрі Калькутти протягом понад 150 років. Можливо, це найстаріша фотостудія в світі, яка пропрацювала безперервно до 2016 року.

Сьогодні частина ранніх робіт студії зберігається в Кембриджській університетській бібліотеці, в Національній портретній галереї в Лондоні, Національній Географічній спільноті, Смітсонівському інституті і в Метрополітен-музеї.

У цій добірці представлені портретні, пейзажні, архітектурні фотографії, зроблені в Індії в 19-му столітті.

Джерело: cameralabs.org