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    У Сінгапурі будуть саджати у в'язницю за розповсюдження фейків

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    У Сінгапурі будуть саджати у в'язницю за розповсюдження фейків

    У Сінгапурі підтримали закон, спрямований на боротьбу з фейковими новинами

    Сінгапурський парламент прийняв закон про боротьбу з фейковими новинами. Про це повідомляє Al Jazeera.

    Закон дозволяє держорганам вимагати внесення правок або видалення контенту, а також блокувати сайти, що поширюють недостовірну суспільно значиму інформацію.

    Крім того, він встановлює кримінальну відповідальність за умисне поширення фальшивої інформації з максимальним покаранням у вигляді взяття під варту до 10 років і штрафу в розмірі до 1 млн сінгапурських доларів (735 тис. доларів).

    «Закон Про захист від поширення в інтернеті фейкової інформації та маніпуляцій не є політичним інструментом по зміцненню влади правлячої партії [Партії Народної Дії - ред.]. Це спосіб формування суспільства, яке повинно бути в Сінгапурі», - сказав міністр внутрішніх справ Кей Шанмугам.

    За його словами, «новий закон надасть уряду інструменти для боротьби з помилковими висловлюваннями в інтернеті, які за лічені хвилини можуть завдати непоправної шкоди».

    Критики стверджують, що закон надає державним органам безпрецедентну владу і стримує свободу слова, і вважають, що обов'язок по визначенню недостовірної інформації в останній інстанції має бути покладений на приватний сектор.

    У цьому контексті видання зазначило, що в рейтингу свободи преси Сінгапур зайняв 151 місце з 180.

    ЗМІ міністр закон партії Азія
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