Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)

Володимир Зеленський та його новий образ

Українці своєю відчайдушною боротьбою продовжують надихати світ на креатив

В мережі з'явилися світлини, на яких керівники України перевтілилися на супергероїв.

Зокрема, в нових образах були зображені президент Володимир Зеленський, очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, міністр оборони Олексій Резніков, нардеп Давид Арахамія, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, за час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.