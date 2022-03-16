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    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)

    Володимир Зеленський та його новий образ - Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Володимир Зеленський та його новий образ
    фото: t.me/u_now_ua

    Українці своєю відчайдушною боротьбою продовжують надихати світ на креатив

    В мережі з'явилися світлини, на яких керівники України перевтілилися на супергероїв.

    Зокрема, в нових образах були зображені президент Володимир Зеленський, очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, міністр оборони Олексій Резніков, нардеп Давид Арахамія, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)
    фото: t.me/u_now_ua

    Нагадаємо, за час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.

    Теги: Володимир Зеленський Олексій Резніков Давид Арахамія Ірина Верещук Олексій Арестович Михайло Подоляк
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    Як Зеленський, Кім та Арестович перевтілилися на супергероїв (фото)