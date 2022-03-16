В Україні щодня вшановуватимуть пам'ять загиблих під час війни – Зеленський

Зеленський: «Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя».

Відтепер в Україні щодня вшановуватимуть пам'ять загиблих під час війни. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

«Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би іще жити, якби Росія не почала цю війну. вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що за 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.