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    Події в Україні

    Окупанти втратили вже близько 13,8 тис. особового складу і 430 танків ‒ Генштаб

    Окупанти втратили вже близько 13,8 тис. особового складу і 430 танків ‒ Генштаб
    фото: Генштаб

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    В Україні триває 21 день війни. За це час від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 13800 осіб,
    • танків ‒ 430 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
    • артилерійських систем – 190 од,
    • РСЗВ – 70 од,
    • засоби ППО – 43 од,
    • літаків – 84 од,
    • гелікоптерів – 108 од,
    • автомобільної техніки – 819 од,
    • кораблі /катери – 3 од,
    • цистерн з ПММ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
    • Спеціальна техніка – 10.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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    Теги: окупанти ЗСУ Міноборони війна Генштаб #stoprussia
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    Окупанти втратили вже близько 13,8 тис. особового складу і 430 танків ‒ Генштаб