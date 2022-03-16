Окупанти втратили вже близько 13,8 тис. особового складу і 430 танків ‒ Генштаб

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

В Україні триває 21 день війни. За це час від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем – 190 од,

РСЗВ – 70 од,

засоби ППО – 43 од,

літаків – 84 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 819 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.

Спеціальна техніка – 10.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.