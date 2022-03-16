Окупанти втратили вже близько 13,8 тис. особового складу і 430 танків ‒ Генштаб
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
В Україні триває 21 день війни. За це час від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 13800 осіб,
- танків ‒ 430 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
- артилерійських систем – 190 од,
- РСЗВ – 70 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків – 84 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 819 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
- Спеціальна техніка – 10.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.
Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.