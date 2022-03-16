Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський

Має бути міжнародний трибунал, щоб притягнути росіян до відповідальності

Зеленський «Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців»

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні мав розмову з головним прокурором Гаазького трибуналу.

«Він вже в Україні, він вже починає працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна активізує роботу, щоб притягнути росіян до відповідальності.

«Має бути міжнародний трибунал. За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура, правоохоронці України вже почали цю роботу», – додав він.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України.

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