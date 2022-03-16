  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський

    Має бути міжнародний трибунал, щоб притягнути росіян до відповідальності - Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський
    Має бути міжнародний трибунал, щоб притягнути росіян до відповідальності
    фото з відкритих джерел

    Зеленський «Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців»

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

    Він зазначив, що сьогодні мав розмову з головним прокурором Гаазького трибуналу.

    «Він вже в Україні, він вже починає працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців», – сказав Зеленський.

    Президент зазначив, що Україна активізує роботу, щоб притягнути росіян до відповідальності.

    «Має бути міжнародний трибунал. За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура, правоохоронці України вже почали цю роботу», – додав він.

    Нагадаємо, Зеленський також заявив, що світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України.

    Читайте також: Мінцифри запустило сайт для збору доказів воєнних злочинів Росії
    Теги: окупанти прокуратура війна Володимир Зеленський трибунал #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський