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    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

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    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

    Окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів. Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою

    Спільнота на Facebok «Клуб корінного киянина» опублікувала ретро фотографії Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США.

    «У минулому році в одному з американських онлайн архівів наткнувся на добірку слайдів, зроблених групою американців під час поїздок. Більшість, звичайно, пейзажі і пам'ятники - але серед них трапляються унікальні свідчення повсякденного побуту того часу. Цінність цих фото в їх реальності, в тому, що вони правдиві», - йдеться в коментарі до світлин.

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    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США
    Яскраві ретрофото Києва 1960-1970-х років, зроблені туристами з США

    Також, окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів. Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.

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