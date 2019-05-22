Гідропарк і ще два парки оброблено проти кліщів (відео)



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Киянам радять поки що утриматися від відвідування парків, де пройшла дезінфекційна обробка

У середу, 22 травня, вранці було проведено дезінфекційну обробку проти кліщів у парку «Перемога», у Гідропарку та парку на Русанівській набережній. Про це повідомило комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва.

«Сьогодні зранку у парку «Перемога», парку на Русанівській набережній та у Гідропарку проведено акарицидну обробку проти кліщів. Просимо утриматись від прогулянок та відпочинку цими зеленими зонами», - попередили комунальники.

Нагадаємо, у кінці квітня дезінфекційну обробку пройшли парки у Деснянському і Голосіївському районах.

Як повідомлялося, цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів.