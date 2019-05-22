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    Гідропарк і ще два парки оброблено проти кліщів (відео)

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    Гідропарк і ще два парки оброблено проти кліщів (відео)

    Киянам радять поки що утриматися від відвідування парків, де пройшла дезінфекційна обробка

    У середу, 22 травня, вранці було проведено дезінфекційну обробку проти кліщів у парку «Перемога», у Гідропарку та парку на Русанівській набережній. Про це повідомило комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва.

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    «Сьогодні зранку у парку «Перемога», парку на Русанівській набережній та у Гідропарку проведено акарицидну обробку проти кліщів. Просимо утриматись від прогулянок та відпочинку цими зеленими зонами», - попередили комунальники.

    Нагадаємо, у кінці квітня дезінфекційну обробку пройшли парки у Деснянському і Голосіївському районах.

    Як повідомлялося, цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів. 

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