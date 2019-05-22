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    У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)

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    На відкриття муралу люди прийшли з квітами - У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)
    На відкриття муралу люди прийшли з квітами
    Фото: АСПІ

    На створення муралу пішло 5 днів

    У середу, 22 травня, до 140-річчя з дня народження видатного політичного діяча, військового, глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, у Києві відкрили мурал з його портретом.

    Малюнок із зображенням Петлюри розташувався на стіні будинку на вулиці Зої Космодем'янської, 14/18 в Солом'янському районі Києва. 

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    На заході були присутні близько сотні глядачів та учасників урочистого відкриття, яке почалося з молитви заступника головного військового капелану прикордонної служби. Люди приходили на урочисте відкриття муралу з квітами, повідомляє АСПІ.

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    У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)
    У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)
    У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)
    У Києві урочисто відкрили мурал з Петлюрою (фото)
    Фото: АСПІ

    Як повідомлялося, на виконання проекту пішло більше 370 аерозолів. Площа 150 кв. м. Робота виконана за 5 днів. Автор муралу Андрій Пальваль, Творча група «Кайлас-В». Дизайн проект - Роман Портала. Автор портрета Орлен Артур.

    Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.

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