До Києва прямо з Вуханю прибув поїзд з медичними засобами (фото)



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Потяг подолав маршрут у 9,5 тис. км. ЦТС

У 43 контейнерах крім неорганічних солей та промислового обладнання були й одноразові шприци

Сьогодні вранці, 6 липня, на станцію Київ-Ліски прибув другий прямий контейнерний поїзд з Китаю. Початковим пунктом руху складу став Ухань – з цього китайського міста до Києва контейнерний поїзд приїхав вперше, повідомляє ЦТС.

Склад доставив з КНР 43 сорокафутових контейнера. В них перевозяться сульфат магнію, різноманітне обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, продукція легкої промисловості.

Протяжність маршруту поїзда склала 9,5 тис.км. Нагадаємо, що з Уханю поїзд виїхав 16 червня. Відповідно, весь шлях він подолав за 20 діб.

Другий прямий контейнерний поїзд з Китаю зустрічали в урочистій обстановці, на відміну від першого. Керівництво УЗ пояснило це ініціативою китайської сторони, щоб символічно продемонструвати перемогу над коронавірусів в Ухані.

Перший контейнерний поїзд з Піднебесної філія «Ліски» «Укрзалізниці» прийняв 8 червня. Він був з Яньтайя.



Також була анонсована відправка 26 червня ще одного контейнерного поїзда до Києва - з Наньчана.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» призначила шість поїздів до морських курортів. Але при цьому пасажирів потягу, що їхав до Херсона, залило дощем, залило дощем.

