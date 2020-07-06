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    До Києва прямо з Вуханю прибув поїзд з медичними засобами (фото)

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    Потяг подолав маршрут у 9,5 тис. км. - До Києва прямо з Вуханю прибув поїзд з медичними засобами (фото)
    Потяг подолав маршрут у 9,5 тис. км.
    ЦТС

    У 43 контейнерах крім неорганічних солей та промислового обладнання були й одноразові шприци

    Сьогодні вранці, 6 липня, на станцію Київ-Ліски прибув другий прямий контейнерний поїзд з Китаю. Початковим пунктом руху складу став Ухань – з цього китайського міста до Києва контейнерний поїзд приїхав вперше, повідомляє ЦТС.

    Склад доставив з КНР 43 сорокафутових контейнера. В них перевозяться сульфат магнію, різноманітне обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, продукція легкої промисловості.

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    До Києва прямо з Вуханю прибув поїзд з медичними засобами (фото)
    До Києва прямо з Вуханю прибув поїзд з медичними засобами (фото)
    ЦТС

    Протяжність маршруту поїзда склала 9,5 тис.км. Нагадаємо, що з Уханю поїзд виїхав 16 червня. Відповідно, весь шлях він подолав за 20 діб.

    Другий прямий контейнерний поїзд з Китаю зустрічали в урочистій обстановці, на відміну від першого. Керівництво УЗ пояснило це ініціативою китайської сторони, щоб символічно продемонструвати перемогу над коронавірусів в Ухані.

    Перший контейнерний поїзд з Піднебесної філія «Ліски» «Укрзалізниці» прийняв 8 червня. Він був з Яньтайя.

    Також була анонсована відправка 26 червня ще одного контейнерного поїзда до Києва - з Наньчана.

    Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» призначила шість поїздів до морських курортів. Але при цьому пасажирів потягу, що їхав до Херсона, залило дощем, залило дощем.

    Китай Укрзалізниця Україна
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