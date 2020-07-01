«Укрзалізниця» призначила шість поїздів до морських курортів
Потяги повезуть відпускників до Херсона, Бердянська і в Новоолексіївку
Компанія «Укрзалізниця» призначила ще шість поїздів до курортних міст України. З цього тижня відновлюють курсування поїздів в Херсон, Бердянськ та Новоолексіївку.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Зокрема було призначено наступні поїзди:
- №375/376 Харків - Херсон: курсуватиме щоденно, з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня;
- №86/85 Львів - Новоолексіївка: відправляється зі Львова 5 липня, з Новоолексіївка 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня - через день;
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка: з Ковеля буде їздити з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївка - з 8 липня через день по парних;
- №110/109 Львів - Херсон: почне курсувати щоденно із Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня;
- №261/262 Харків - Бердянськ: з 3 липня по 5 вересня курсуватиме з Харкова через день по непарних, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних днях;
- №282/281 Хмельницький - Генічеськ: з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня
«Для посадки у поїзді пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово поїзд не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби», - зазначили в УЗ.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.
Раніше у МОЗ дали поради, як правильно відпочивати на морі під час пандемії.
Між іншим, 1 липня уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях.
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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.