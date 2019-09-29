Китай випередив Росію і став найбільшим торговельним партнером України
Китай став найбільшим торговельним партнером України
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Частка торгівлі з Китаєм складає для України більше 10%
За підсумками першого кварталу 2019 року обсяги торгівлі між Україною і Китаєм зросли до $2,55 млрд. При цьому частка Китаю в загальному товарообігу досягла 10,6%. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Нацбанком.
Цікаво, що в той же час обсяги торгівлі України з Росією за такий же період склали $2,34 млрд. Якщо раніше частка Росії 11,5% ($11,05 млрд) за підсумками 2018 року, то тепер знизилася до 9,7%.
Китай випередив Росію і став найбільшим торговельним партнером України
У п’ятірку найбільших торгових партнерів України окрім Китаю також увійшли:
— Німеччина (6,9% і $1,65 млрд);
— Польща (6,1% і $1,47 млрд);
— Білорусь (4,5%, і $1,08 млрд).
Далі в списку — Туреччина, США, Італія, Індія і Єгипет.Основу експорту до Китаю з України складають продукти аграрного сектора (більше половини від усього обсягу). Імпортується в Україну з Китаю продукція машинобудування, хімічної та легкої промисловості.