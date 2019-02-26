Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків



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Автор цих світлин вже дослідив близько 900 занедбаних місць в більш ніж 22 країнах

Андре Говіа (Andre Govia) - талановитий фотограф і дослідник залишених людьми місць. Він фокусується на всьому занедбаному, жахливому, лякаючому і містичному.

Андре подорожує по всій Європі, щоб сфотографувати моторошні занедбані особняки, лікарні, притулки, промислові комплекси, готелі та багато іншого.

Фотограф вже дослідив близько 900 пустельних місць в більш ніж 22 країнах.