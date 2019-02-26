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    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків

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    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків

    Автор цих світлин вже дослідив близько 900 занедбаних місць в більш ніж 22 країнах

    Андре Говіа (Andre Govia) - талановитий фотограф і дослідник залишених людьми місць. Він фокусується на всьому занедбаному, жахливому, лякаючому і містичному.

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    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків
    Занедбана Європа: моторошні фото покинутих особняків, лікарень та притулків

    Андре подорожує по всій Європі, щоб сфотографувати моторошні занедбані особняки, лікарні, притулки, промислові комплекси, готелі та багато іншого.

    Фотограф вже дослідив близько 900 пустельних місць в більш ніж 22 країнах.

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