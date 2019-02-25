Продюсер «Євробачення»: Ми слідкуємо за ситуацією з Maruv



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Йон Ола Санд заявив, що погляди артистів поза сценою не мають значення

«Ми будемо продовжувати насолоджуватися музикою і мистецтвом дивовижної країни України», - зазначив продюсер європейського конкурсу

Організатори «Євробачення» стежать за ситуацією з переможницею нацвідбору в Україні, співачкою Maruv. Про це в понеділок, 25 лютого, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на продюсера конкурсу Йона Ола Санда.

«Ми отримали багато повідомлень щодо цієї ситуації. Це може бути проблемою для України і українських делегатів», - сказав він і підкреслив, що «конкурс «Євробачення» не може бути політичним».

«Ми оцінюємо голоси, хореографію і музику, а не ідеї артистів поза сценою», - зазначив продюсер.

За його словами, «він розглядає цю ситуацію з колегами». «Наразі не думаю, що ця позиція зміниться, ми плануємо продовжувати насолоджуватися музикою і мистецтвом дивовижної країни України», - зазначив Йон Ола Санд.

Як відомо, Maruv вже поскаржилась, що її примушують відмовитися від участі в «Євробаченні». Також заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії та взяти на себе всі витрати для участі в конкурсі.

Як повідомлялося, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю Тель-Авіві в травні 2019 року.

За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять очок, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.