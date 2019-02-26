Хочете знати майбутнє України? Читайте історію євродемократій

Це точно повчальніше, ніж «Євробачення»

«Євробачення» – це не лише прелюдія усіх майбутніх виборів, це ілюстрація головного після Московії виклику перед Україною – збереження державності в умовах недорозвиненої демократії та нерозуміння призначення державних інституцій більшістю наших співгромадян…

Поки ідеологічна меншість рубається одне з одним хто «новіший», «антикорупційніший» чи «патріотичніший», більшість воліє або вимагати від держави всього і одразу (увага! немає значення від якої держави!), або просто плисти за течією …«Маса – це ті, хто пливе за течією та не має жодних орієнтирів» - писав Ортега-і-Гассет у 1930-х.

Потім описане ним «повстання мас» стало рушійною силою усіх європейських катаклізмів минулого сторіччя.

Хочете знати майбутнє України? Читайте історію євродемократій.

Це точно повчальніше, ніж «Євробачення».

Джерело: блог Сергія Тарана

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