Хочете знати майбутнє України? Читайте історію євродемократій
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Розсилка
Це точно повчальніше, ніж «Євробачення»
«Євробачення» – це не лише прелюдія усіх майбутніх виборів, це ілюстрація головного після Московії виклику перед Україною – збереження державності в умовах недорозвиненої демократії та нерозуміння призначення державних інституцій більшістю наших співгромадян…
Поки ідеологічна меншість рубається одне з одним хто «новіший», «антикорупційніший» чи «патріотичніший», більшість воліє або вимагати від держави всього і одразу (увага! немає значення від якої держави!), або просто плисти за течією …«Маса – це ті, хто пливе за течією та не має жодних орієнтирів» - писав Ортега-і-Гассет у 1930-х.
Потім описане ним «повстання мас» стало рушійною силою усіх європейських катаклізмів минулого сторіччя.
Хочете знати майбутнє України? Читайте історію євродемократій.
Це точно повчальніше, ніж «Євробачення».
Джерело: блог Сергія Тарана