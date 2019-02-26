Лідери ЄС та держав арабського світу домовились про нову співпрацю



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Учасники саміту домовились про подальшу співпрацю

Головними темами історичної зустрічі в єгипетському Шарм-ель-Шейху стали міграція, конфлікти у арабських країнах, безпека і торгівля

Учасники першого в історії саміту Євросоюзу та Ліги арабських держав, який у понеділок, 25 лютого, завершився у Єгипті, домовилися розпочати нову епоху співпраці в різних галузях. Про це йдеться в спільній підсумковій декларації учасників саміту, передає агенція dpa.

Головними темами саміту були міграція, конфлікти в арабському світі, безпека і торгівля. Обидві сторони домовилися про проведення регулярних зустрічей на вищому рівні у майбутньому, наступний саміт відбудеться у 2022 році у Брюсселі, повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Він також високо оцінив результати саміту, хоча і визнав розбіжності між його учасниками. «Для нас було природно мати різні точки зору з певних питань, у плані їхнього визначення та вирішення», - зазначив він.

Своєю чергою канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) закликала лідерів арабських країн підтримати «процес політичних змін» у Сирії з тим, щоб шість мільйонів людей, які покинули цю країну і стали біженцями, могли повернутися додому. «Я попросила країни-членів Ліги арабських держав працювати разом для цього процесу політичних змін», - зазначила вона. Зокрема, вона закликала сформувати конституційний комітет та розпочати «всеосяжні консультації». Канцлерка також підтвердила підтримку зусиль для мирного врегулювання конфлікту в Лівії.

За її словами, долі ЄС та країн-учасниць Ліги арабських держав є взаємопов'язаними, і тому Європа є зацікавленою в економічному процвітанні в арабському світі. Але, переконана Меркель, це є можливим лише за умови існування сильного громадянського суспільства та дотримання прав людини у цих країнах.