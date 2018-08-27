Зброя, шимпанзе та золото. Чим хизуються в соцмережах діти мексиканських наркобаронів
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Розкішні автомобілі, зброя, гепарди, тигри і шимпанзе
Зараз серед багатої молоді з різних країн стало модним створювати сторінки в Instagram і хвалитися своїм розкішним способом життя.
Багатьом ж дітям мексиканських наркобаронів сам Бог велів завести таку сторінку.
Як бачимо, вони викладають фото розкішних автомобілів, зброї, пачок грошей, золота, гепардів, тигрів і шимпанзе, яких тримають як домашніх тварин.