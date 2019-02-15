Жорстокі змагання для справжніх чоловіків. Як у В'єтнамі грають у регбі дерев'яним м'ячем



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У В'єтнамі, в 10 км від центру Ханоя, пройшов традиційний фестиваль «Vat Кау», який проводять в п'ятий день святкування Місячного Нового Року

Головною окрасою щорічного триденного заходу є матчі з дерев'яним м'ячем.

Змагання проходять на спеціальному полі, де кожна з команд намагається занести 17-кілограмовий м'яч в отвір, виритий в кутку поля. Матчі відвідують сотні глядачів, які сміються і аплодують спортсменам.

Після закінчення турніру, в якому беруть участь 16 команд, команда з восьми переможців отримує грошову нагороду в розмірі 260 доларів.