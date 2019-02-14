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    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея

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    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея

    Для Ігор в Токіо буде виготовлено близько 5 тисяч медалей

    Всі медалі літньої Олімпіади в Токіо 2020 року буде зроблено з перероблених смартфонів і іншої техніки.

    У 2017 році Японія запустила проект зі збору старої техніки по всій країні, щоб до 2020 року набрати достатньо матеріалу для виготовлення медалей.

    Зараз організатори повідомили, що зібрали потрібну кількість техніки для переробки. З 31 березня 2019 року приймання старих смартфонів і іншої електроніки буде завершено.

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    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея
    Як в Японії із переробленої електроніки виготовляють олімпійські медалі. Фотогалерея

    Найдовше довелося збирати срібло. Збір бронзи був закінчений ще влітку 2018 року.

    Для Ігор-2020 буде виготовлено близько 5 тисяч медалей. Вони на сто відсотків складатимуться з перероблених матеріалів. Таке станеться вперше в історії Олімпіад.

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