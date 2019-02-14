Спокусливі дівчата зі збірної України з регбі вітають із Днем Святого Валентина (фото)



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Не дивлячись на суворість виду спорту, гравчині залишаються жіночними Фейсбук-паблік Women's Rugby Sevens in Ukraine

Регбістки приваблюють і вродою, і якістю гри

Дівчата зі збірної України з регбі ефектно привітали українців з Днем закоханих. Загорнувши тіла в суцільне червоне полотнище, українки залишили під світлиною на пабліку команди в Фейсбуку повідомлення:

«Жіноча збірна України з регбі-7 поспішає привітати всіх шанувальників регбі з Днем Святого Валентина. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди була любов, а в душі панували тепло та радiсть».

З Днем закоханих! Фото - Women's Rugby Sevens in Ukraine

Раніше ми повідомляли, що національна жіноча збірна України з регбі-7 цьогоріч візьме участь в елітному дивізіоні чемпіонату Європи – GRAND PRIX SERIES.