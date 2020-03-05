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    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США

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    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США

    Смерч виривав дерева з корінням, руйнував будинки та розкидав уламки вулицями

    Американський штат Теннессі продовжує оговтуватися від руйнівного торнадо, яке пронеслося містом декілька діб тому.

    Зокрема, під час урагану йшла злива, а швидкість вітру досягла 75 км/год. Були пошкоджені лінії електропередач і газопроводів, через що понад 44 тисяч американців залишилися без електрики.

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    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США
    Зруйновані будинки та десятки загиблих. Як виглядають наслідки торнадо у США

    Смерч виривав дерева з корінням, руйнував будинки та розкидав уламки вулицями. Стихія забрала життя щонайменше 25 людей, 150 отримали поранення.

    США стихійні лиха
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