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    У світі

    У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через епідемію коронавірусу

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    Через епідемію коронавірусу у Каліфорнії оголосили надзвичайний стан 

    У Каліфорнії підтвердили 53 випадки захворювання на коронавірус

    У США в Каліфорнії оголосили в середу, 4 березня, надзвичайний стан після смерті одного з хворих, інфікованих коронавірусом.

    Рішення про оголошення надзвичайного стану було прийняте, щоб зупинити поширення вірусу, – повідомляє Tvn24.pl.

    У Каліфорнії 4 березня було підтверджено 53 місцеві випадки SARS-CoV-2. Це найбільша кількість хворих на коронавірус, яких було виявлено у США.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

    Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

    Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

     

    здоров'я США медицина надзвичайний стан коронавірус
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