Експерт розповів, що чекати у березні від світової політики



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Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики Світлина: Станіслав Груздєв, Главком

Серед найцікавіших подій березня - початок суду в Нідерландах щодо збиття МН17

Сьогодні, 5 березня, в пресцентрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить брифінг на тему: «Світова політика у березні 2020 року»

Запрошені гості:



Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики.

Експерт розповів про основні події на міжнародній арені:

парламентська епопея в Ізраїлі;

початок процесу у справі МН17;

президентські перегони у США.

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.