Експерт розповів, що чекати у березні від світової політики
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики
Серед найцікавіших подій березня - початок суду в Нідерландах щодо збиття МН17
Сьогодні, 5 березня, в пресцентрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить брифінг на тему: «Світова політика у березні 2020 року»
Запрошені гості:
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики.
Експерт розповів про основні події на міжнародній арені:
- парламентська епопея в Ізраїлі;
- початок процесу у справі МН17;
- президентські перегони у США.
Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.
Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.
Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.