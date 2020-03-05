  1. Головна
  2. Главком-ТВ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Експерт розповів, що чекати у березні від світової політики

    • Розсилка
    <div class="alt"> <p><span>Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики</span></p> </div> <div class="copy"></div> - Експерт розповів, що чекати у березні від світової політики

    Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики

    Світлина: Станіслав Груздєв, Главком

    Серед найцікавіших подій березня - початок суду в Нідерландах щодо збиття МН17

    Сьогодні, 5 березня, в пресцентрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить брифінг на тему: «Світова політика у березні 2020 року»

    Запрошені гості:

    Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики.

    Експерт розповів про основні події на міжнародній арені:

    • парламентська епопея в Ізраїлі;
    • початок процесу у справі МН17;
    • президентські перегони у США.

    Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

    Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

    Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.

    суд США вибори Ізраїль Нідерланди політика МН-17
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ