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    Ціни на газ для населення стрімко зростають. Список пропозицій постачальників на листопад

    Енергетики
    • Наталка Прудка
    • Розсилка
    Зростання цін на роздрібному ринку газу для населення зумовлене стрибком ціни на європейському газовому хабі TTF - Ціни на газ для населення стрімко зростають. Список пропозицій постачальників на листопад
    Зростання цін на роздрібному ринку газу для населення зумовлене стрибком ціни на європейському газовому хабі TTF

    Подорожчання відбувається слідом за ростом на ринках Європи

    У листопаді ціни на газ для населення різко стрибнули вгору. Середня ціна від майже 50 компаній-постачальників газу перевищує 8,2 грн за кубічний метр (з ПДВ і без вартості розподілу), тоді як на жовтень цей показник не дотягував і до 7 грн. 

    Варто зазначити, що міністр фінансів Сергій Марченко помилився, коли в жовтні переконував українців, що «на цей опалювальний сезон прогнозуємо нижчий рівень цін, аніж торік». 

    Водночас «Главком» навпаки активно радив своїм читачам скористатися акційними пропозиціями в серпні-вересні, адже в опалювальний сезон ціни на газ зростатимуть. 

    У 2019 році  вартість газу для населення  коливалася від 5,4 грн за кубометр до 7,6 грн. 

    Детальну інформаціє про цінові пропозиції на листопад від усіх постачальників можна подивитися в цій таблиці. 

    (для перегляду натисніть на зображення)
    Серед компаній, які виставили високі ціни – низка регіональних газзбутів: їхні ціни коливаються від 7,5 грн до 8,9 грн за кубічний метр (всі ціни з ПДВ, але без вартості розподілу). До прикладу, ціна газу в Київській області, де працює «Київоблгаз збут», з червня по листопад  ціна зросла з 2,8 грн до 8,82 грн за кубометр, тобто більш ніж утричі. В жовтні «Київоблгаз збут» продавав газ населенню по 6,67 грн за куб. 

    Серед усіх збутових компаній найвища ціна в ТОВ «Запоріжгаз збут» –  8,96 грн за кубічний метр. 

    Найнижчу ціну населенню пропонують дві компанії Megawatt – 4,5 грн за куб метр та  ГК «Нафтогаз України» – 6,3 грн за куб. 

    Зростання цін на роздрібному ринку газу для населення зумовлене стрибком ціни на європейському газовому хабі TTF, до котирувань якого прив`язаний український ринок: 26 жовтня ціна піднялася до понад 8 грн за куб метр, а сьогодні ціни почали падати – на 27 жовтня на хабі TTF ціна знизилась до 7,8 грн. 

    Ціна газу на європейських хабах 

    дані Українська енергетична біржа
    Дані: Українська енергетична біржа

    «Главком» писав про те, що в серпні «Нафтогаз» запропонував своїм потенційним клієнтам тарифи «Місячний» та «Річний». За першим тарифом ціна оприлюднюється на початку кожного місяця – на листопад вона склала 6,3 грн. За другим клієнтам запропонували зафіксувати ціну відразу на 12 місяців. «Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). Натомість, клієнти, які підключили тариф «Річний» в попередні періоди продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яку зафіксували при переході на річний тариф», – йдеться у повідомленні. 

    Слідом за «Нафтогазом» обласні газзбути також запропонували акційні ціни (але з передоплатою), завдяки чому споживачі могли зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами. Акція діяла до 30 вересня. Тепер вже зрозуміло, що акційні ціни були значно нижчі, ніж у листопаді. Отже, домогосподарство, яке опалює оселю газом і яке скористалося акційною пропозицією, протягом  опалювального сезону зекономить значну суму  – від 3 до 10 тис грн  в залежності від обсягів споживання. 

    До прикладу, компанія «Київоблгаз збут» пропонувала таку вартість газу для учасників акції:

    • 4,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;
    • 4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;
    • 5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня.

    Побутові споживачі можуть легко змінити постачальника газу. Як зробити читайте тут: «Постачальника можна міняти хоч щодня». Все про нові правила на ринку газу

    1 серпня уряд припинив регулювати ціну газу для побутових споживачів, а українці отримали можливість змінити постачальника, вибрати більш вигідні цінові пропозиції. 

    Наталка Прудка, «Главком»

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