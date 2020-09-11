«Постачальника можна міняти хоч щодня». Все про нові правила на ринку газу енергетика

Що має знати пересічний споживач?

Другий місяць поспіль в Україні діє роздрібний ринок газу для населення. Побутовий споживач вперше в історії опинився в умовах конкурентного ціноутворення. Але через свою необізнаність поки що мало українців скористалися головною перевагою – можливістю обирати постачальника з найнижчою ціною і/чи найкращим сервісом.

Змінивши постачальника, кмітливий господар, який опалює середньостатистичну домівку газом, може зекономити кругленьку суму – 2-3 тисячі гривень за опалювальний сезон. З наближенням зими попит на газ, а з ним і ціна вже поповзли вгору. І хоча дефіциту палива взимку не буде, бо в підземних сховищах вже накопичено рекордні запаси (майже 26 млрд кубометрів), цінові коливання – неминучі. Тому доцільно якомога раніше подбати про паливо на зиму – постачальні компанії навперебій пропонують різноманітні акції, тарифи і на опалювальний сезон, і на рік наперед.

«Поки що лише третина населення знає, що вже відбулося реформування ринку газу», – поділився даними дослідженнями голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. Він визнає брак інформування населення про можливості, які відкрив роздрібний ринок.

Отже, що треба знати пересічному споживачу, який десятиліттями не мав вибору і був фактично заручником єдиного постачальника з єдиною ціною.

Для кого відкрили ринок газу?

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. Це домогосподарства, власники яких тепер можуть вільно обирати будь-якого постачальника газу.

Що споживач може робити на ринку газу?

Кожен може вільно обирати, міняти, повертатися до попереднього постачальника газу.

фото: 104.ua

За яким принципом треба обирати постачальника?

Головний орієнтир – ціна. Важливо також звертати увагу на спосіб оплати, запропонований постачальником: з передоплатою чи без, а також на сервіс – новий постачальник може одночасно надавати послуги постачання і газу, і електроенергії. Це широко практикується в європейських країнах.

З кого обирати: скільки цих постачальників?

Після відкриття ринку газу для населення споживачі отримали можливість обирати з більш ніж 250 постачальників газу. Про це повідомила член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

Проте поки що про свої цінові пропозиції населенню повідомляють близько пів сотні компаній – це традиційні обласні збутові компанії, «Нафтогаз України» та декілька нових постачальників. Серед цієї когорти потрібно вибрати найбільш вигідний варіант.

Де шукати інформацію про постачальників і ціни?

Щоб зрозуміти що на що міняти, споживач має володіти інформацією. До кінця року зацікавлені структури обіцяють створити інформаційний хаб, де будуть публікуватися пропозиції постачальників. Поки ж споживач може самостійно шукати, цікавитися інформацією на сайтах гравців ринку. Свіжі дані про ціни газу для населення також наводить сайт «Газ Правда». Він створений зусиллями «Нафтогазу», який тепер активно конкурує за роздрібного споживача. Зручний для пошуку постачальників газу також мобільний додаток EnergyOnline. Його можна завантажити на смартфон. У мобільному додатку можна вибрати регіон постачання і вибрати вигідного постачальника. Додаток був створений НКРЕКП спільно з аналітичним центром DiXi Group в рамках проекту USAID «Прозора енергетика». Шукати нових постачальників газу можна і через соціальні мережі. Також постачальники почали рекламувати себе на радіо і телебаченні.

фото: 104.ua

Чия пропозиція сьогодні найпривабливіша?

Сьогодні привертає увагу пропозиція ТОВ «ВЕК «Палівенерго». Ця маловідома компанія пропонує найнижчі ціни станом на 10 вересня.

Тариф «Щомісячний»: для тих, хто звик оплачувати газ після місяця постачання. Ціна на наступний місяць буде оприлюднюватись на сайті компанії в останній день попереднього. На вересень вона склала – 4,20 грн/куб м

Тариф «Передплатний»: для тих, хто хоче передплачувати замовлений обсяг споживання до кінця місяця. Фактично це тариф «Щомісячний», зменшений на 2%. На вересень – 4,12 грн/ куб м

Тариф «Газ на сезон»: для тих споживачів, що придбають газ за фіксованою ціною на весь опалювальний сезон, компанія пропонує укласти угоду (з 1 жовтня по 30 квітня 2021 року). Оплату необхідно здійснити до 15 вересня 2020 року. Тариф – 4,20 грн/ куб м.

Тариф «Фіксований»: для споживачів, що не можуть закупити весь обсяг газу одночасно, але бажають зафіксувати ціну на період з 1 жовтня по 30 квітня 2021 року. Розрахунки на умовах попередньої оплати за місячний обсяг споживання до 1 числа місяця, коли здійснюватиметься постачання. Тариф – 4,60 грн/ куб м, за умови закупівлі до 15 вересня. А вже з 16 вересня тариф буде 4,80 грн/куб м.

В інших постачальників ціни вищі – їх можна переглянути в цій таблиці.

До прикладу, обласні збутові компанії для тих, хто встигне укласти договір (з передоплатою на 6 місяців) до 15 вересня, пропонують ціну 5 грн за кубометр, з 16 вересня – 5,50 грн.

Але за акційний газ в облгаззбутів доведеться робити передоплату 100% вартості прогнозного обсягу газу за шість місяців.

Загалом, залежно від постачальника, ціна газу коливається від 4,2 грн до майже 7 грн за кубометр.

Як змінити постачальника?

Для зміни постачальника знадобляться такі документи: підтвердження права власності на об`єкт споживача, паспорт, індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код) і заява. Проте деякі компанії (наприклад «Нафтогаз України») просять надати ще й останню платіжку за розподіл газу. Все це можна направити через сайт обраної компанії. А ще найближчим часом НКРЕКП обіцяє прийняти новий нормативний акт, відповідно до якого потрібно буде надавати ще й ідентифікаційний ЕІС-код. Постачальник буде зазначати цей код в документах для кожного споживача.

EIC-код – код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

Скільки може тривати перехід до нового постачальника?

Процедура зміни постачальника займає максимум 21 день, але цей період можна скоротити навіть до одного-трьох днів, все залежить від оперативності компанії, до якої ви переходите. Чим коротше строк, ти скоріше ви будете користуватися послугами за вигіднішими умовами.

Новий постачальник має право відмовити новому споживачеві, якщо у нього є заборгованість.

Які додаткові обов’язки бере на себе постачальник?

Постачальник зобов`язаний публікувати на своєму сайті інформацію про зміну ціни на газ за 5 днів до введення її у дію. Також він безоплатно повинен видавати споживачам розрахункові книжки чи бланки квитанцій та форми звернень до нього з будь-яких інших питань. Постачальник повинен розглядати звернення споживачів, відповідати, зокрема на питання щодо нарахувань за послуги. Постачальник зобов`язаний приймати плату усіма способами, передбаченими договором. Також має відшкодувати збитки, завдані споживачеві через неякісне надання послуг.

Чи може старий постачальник зупинити процес переходу?

Старий постачальник не має права затримувати споживача, єдина вимога: потрібно врегулювати заборгованість за газ – розрахуватися чи реструктуризувати її. Споживач не повинен брати довідку у старого постачальника, щоб потім надати її новому. Він сам гарантує, що у нього відсутня заборгованість.

Договір про постачання газу з попереднім постачальником з моменту укладання договору з новим постачальником автоматично розривається. Така зміна відбувається шляхом реєстрації споживача у нового постачальника на інформаційній платформі «Оператора ГТС».

фото: 104.ua

Що буде з пільгами, які є у споживачів?

«Главком» вже попереджав, що українці можуть змінити постачальника газу, але про це відразу ж потрібно повідомити в органи соцзахисту. Інакше нарахована субсидія чи пільга може загубитися.

«Споживач може змінювати собі постачальника газу так же часто, як він купує хліб у різних магазинах – хоч щодня. Але розрахунковий період – місяць, тому хоч щомісяця змінюйте постачальника, якщо бачите десь вигідніші пропозиції, це нічим не обмежено», – підсумовує ексглава НКРЕКП Оксана Кривенко.

Варто також пам’ятати, що купити газ можна будь-де, але доставити його до споживача можна лише однією трубою. Тому постачальника можна змінити, а от договір з оператором газорозподільної мережі (облгазом), труба якого доставляє газ до кожної домівки, залишається в силі і його послуги потрібно оплачувати вчасно.

Наталка Прудка, «Главком»