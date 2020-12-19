Підозра Татарову: в Офісі Зеленського пояснили, чому не пустили детективів НАБУ

В Офісі президента немає інформації про те, що з Татаровим проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії

З Татаровим не проводилися будь-які слідчі дії, запевняють в Офісі президента

Співробітники НАБУ дійсно відвідували сьогодні Офіс президента, однак їм було відмовлено в доступі, оскільки не були дотримані зазначені законом процедури.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Співробітники НАБУ дійсно сьогодні відвідували Офіс президента. Але оскільки їхні прохання точно виходили за рамки законних процедур, їм було відмовлено в доступі до приміщень Офісу президента. Звертаємо увагу на те, щоб всі процесуальні та слідчі дії повинні здійснюватися в рамках чинного законодавства», – каже Подоляк.

Що стосується підозри заступнику голови ОП Олегу Татарову, то, крім повідомлень в ЗМІ, в установленому порядку жодних повідомлень від детективів не надходило, зазначає чиновник.

«Насправді, на зараз у Офісі президента немає інформації про те, що з Татаровим проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації і про те, що Татарову належним чином вручено підозру. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду питань до Олега Юрійовича, що стосуються того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі», – зазначає Подоляк.

18 грудня, НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру.

Нагадаємо, раніше Татаров прокоментував наміри НАБУ вручити йому підозру.

18 грудня, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

11 грудня директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Suspilne підтвердив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову було підписана підозра, але її не вручили через те, що генпрокурор Ірина Венедиктова змінила всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров заявив, що подасть позов проти Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Джерело: Укрінформ