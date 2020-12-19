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    У світі

    Хворий на Covid-19 Макрон розповів про свій стан: відео

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    Еммануель Макрон був протестований після появи перших симптомів хвороби - Хворий на Covid-19 Макрон розповів про свій стан: відео
    Еммануель Макрон був протестований після появи перших симптомів хвороби
    Фото: Jeso Carneiro/Flickr

    Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель

    Хворий на коронавірус французький президент Еммануель Макрон розповів про свій стан на відео.

    Макрон опублікував відео у своєму Twitter-акаунті.

    Кадри зроблені в заміській резиденції у Версалі, де він знаходиться на самоізоляції.

    Президент Франції розповів, що з ним все в порядку: його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель. Макрон підкреслив, що в разі зараження Covid-19 ізоляція – це природна і необхідна міра.

    Політик пообіцяв і далі розповідати про свій стан і подякував усім, хто побажав йому одужання.

    Він запевнив, що йому надають медичну допомогу і серйозної небезпеки для здоров'я немає. Крім цього, Макрон розповів про свої плани на найближчі тижні: займатися роботою віддалено.

    Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він піде на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

    Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

    Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

    Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.

    Теги: Франція Еммануель Макрон президент карантин коронавірус
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