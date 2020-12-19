Хворий на Covid-19 Макрон розповів про свій стан: відео

Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель

Хворий на коронавірус французький президент Еммануель Макрон розповів про свій стан на відео.

Макрон опублікував відео у своєму Twitter-акаунті.

Кадри зроблені в заміській резиденції у Версалі, де він знаходиться на самоізоляції.

Президент Франції розповів, що з ним все в порядку: його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель. Макрон підкреслив, що в разі зараження Covid-19 ізоляція – це природна і необхідна міра.

Політик пообіцяв і далі розповідати про свій стан і подякував усім, хто побажав йому одужання.

Він запевнив, що йому надають медичну допомогу і серйозної небезпеки для здоров'я немає. Крім цього, Макрон розповів про свої плани на найближчі тижні: займатися роботою віддалено.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він піде на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.