Хворий на Covid-19 Макрон розповів про свій стан: відео
Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель
Хворий на коронавірус французький президент Еммануель Макрон розповів про свій стан на відео.
Макрон опублікував відео у своєму Twitter-акаунті.
Кадри зроблені в заміській резиденції у Версалі, де він знаходиться на самоізоляції.
Президент Франції розповів, що з ним все в порядку: його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель. Макрон підкреслив, що в разі зараження Covid-19 ізоляція – це природна і необхідна міра.
Політик пообіцяв і далі розповідати про свій стан і подякував усім, хто побажав йому одужання.
Він запевнив, що йому надають медичну допомогу і серйозної небезпеки для здоров'я немає. Крім цього, Макрон розповів про свої плани на найближчі тижні: займатися роботою віддалено.
December 18, 2020
Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він піде на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.
Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.
Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.