ЗМІ назвали імена ймовірних організаторів стрілянини у Броварах



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На місці стрілянини було затримано 10 учасників розбірок Фото: Нацполіція

Організатори розбірок у Броварах рік тому палили автобуси в Києві, пишуть ЗМІ

Кримінальні авторитети Сергій Ілюхін і Віктор Журавльов, ймовірно, причетні до організації масової стрілянини в Броварах, раніше фігурували у справі про підпал пасажирських автобусів в Києві. Про це повідомили Vesti.ua.

Нагадаємо, 29 травня близько 7 ранку в Броварах близько 100 людей влаштували стрілянину. 21 учасник був затриманий. У мерії повідомили, що причиною перестрілки став перерозподіл нелегального ринку пасажирських перевезень.

За підрахунками ЗМІ, щодня «сірі» маршрутники приносять «кураторам» 250-280 тис. грн. «За рік виходить понад 100 мільйонів. Не дивно, що за контроль над такими фінансовими потоками ведеться постійна війна», — пише видання.

За даними «Вестей», броварських маршрутників «кришують» місцеві авторитети Ілюхін і Журавльов на прізвиська Ілюха і Журавель. Вони влаштували перестрілку, щоб «покарати неугодних і показати всім, хто насправді контролює місто і перевезення».





Сергій Ілюхін

«Складно уявити, що вони не розуміли, який резонанс отримають влаштовані ними розбірки. І в цій ситуації є тільки два логічних пояснення. Або Ілюхін і Журавель, сп'янілі «бандитською владою», втратили зв'язок з реальністю, або ж у цих кримінальних авторитетів є своя «криша» в правоохоронних органах і вони впевнені, що вдасться уникнути будь-якого покарання. Втім, можливі обидва варіанти», — йдеться в матеріалі.

Віктор Журавльов

При цьому ще рік тому їх банда фігурувала у справі про підпал автобусів біля станції метро «Лісова» в Києві. Палії намагалися залякати власника і змусити його платити за «захист». Крім перевезень угруповання Ілюхи контролює роботу нелегальних ігрових автоматів, «кришує» наркоторгівлю і проституцію в Броварах.

Раніше в ефірі одного з телеканалів заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що прізвища людей, які організували стрілянину в Броварах, вже відомі правоохоронцям. Про кого саме йде мова, він в інтересах слідства не уточнив.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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