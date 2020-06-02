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    У Харкові двоє киян «продавали» посаду голови обладміністрації за мільйон доларів

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    У Харкові двоє киян намагалися продати посади голови ОДА та керівника податкової - У Харкові двоє киян «продавали» посаду голови обладміністрації за мільйон доларів
    У Харкові двоє киян намагалися продати посади голови ОДА та керівника податкової
    Скріншот

    Нині тривають обшуки в Харківській, Київській і Одеській областях за адресами проживання ділків

    Двох чоловіків затримали в одному з ресторанів Харкова після отримання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області, повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер.

    «Щойно в ресторані «Ла-Страда» в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі $150 тис. за посади голови Харківської ОДА і голови ГУ ДПС у Харківській області», - написав Кучер у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, загальна вартість посади голови Харківської обладміністрації була оцінена в $1 млн.

    Кучер повідомив також, що нині тривають обшуки в Харківській, Київській і Одеській областях за адресами проживання, місць роботи й орендованих приміщень фігурантів справи.

    Деталі справи згодом оприлюднять силовики. 

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