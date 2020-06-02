У Харкові двоє киян «продавали» посаду голови обладміністрації за мільйон доларів



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У Харкові двоє киян намагалися продати посади голови ОДА та керівника податкової Скріншот

Нині тривають обшуки в Харківській, Київській і Одеській областях за адресами проживання ділків

Двох чоловіків затримали в одному з ресторанів Харкова після отримання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області, повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер.

«Щойно в ресторані «Ла-Страда» в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі $150 тис. за посади голови Харківської ОДА і голови ГУ ДПС у Харківській області», - написав Кучер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загальна вартість посади голови Харківської обладміністрації була оцінена в $1 млн.

Кучер повідомив також, що нині тривають обшуки в Харківській, Київській і Одеській областях за адресами проживання, місць роботи й орендованих приміщень фігурантів справи.

В одному з харківських ресторанів СБУ затримала двох киян, які намагалися продати посади голів #Харків'ської ОДА та податкової.



Як повідомив голова ХОДА Олексій Кучер, затримання відбулося під час передачі $150 тис. Загальна вартість посади голови ОДА мала скласти 1 млн доларів. pic.twitter.com/4R8xasT0Fg — StudMedia (@StudMedia) June 2, 2020

Деталі справи згодом оприлюднять силовики.