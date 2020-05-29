Кликав Путіна в Україну. Безпеку бронетанкового заводу у Харкові очолив діяч, що у 2014 втік до Росії



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Вадим Полях

«Укроборонпром» відреагував на кадровий скандал: чоловіка звільнили після кількох місяців роботи

Начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева був призначений Вадим Полях, який поїхав в Росію, співпрацював з міліцією РФ і закликав в 14-му році ввести в Харків «російські танки-визволителі».

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст, головний редактор сайту Цензор Юрій Бутусов.

«Вчора в одному з російських блогів, який ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій і технологій про ситуацію в Україні, було викладено інтерв'ю з Вадимом Поляхом – біженцем з України російському виданню «Орел-регіон», яке судячи з дати було опубліковано 7 травня 2014 року. Інтерв'ю є повністю українофобським, в руслі російської пропаганди, там багато видатних цитат. Головне, що Полях заявляє, що отримує посвідку на проживання в РФ, що збирається забрати в Росію сім'ю, і отримати роботу в управлінні МВС Орловської області РФ, домовлявся з начальником міліції Савенкова», – написав Бутусов.

Журналіст стверджує, що на фото – дійсно Полях. Він зазначає, що сенсація в тому, що Вадим Полях два місяці тому був призначений главою безпеки Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, пройшов спецперевірку, отримав доступ до держтаємниці! Тобто володіє найбільшою секретною інформацією.

«У це було важко повірити! Публікація в блозі російських спецслужб вимагала перевірки, адже вони періодично вкидають і дезінформацію. Я звернувся до керівництва «Укроборонпрому» і воно підтвердило, що інформація достовірна і Полях дійсно пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак вчора відразу ж був звільнений після надходження нових даних. Тобто дані говорять, що як мінімум, він приховав ці дані при проходженні перевірки і прийняття на службу», – написав Бутусов.

Журналіст зазначає, що видання Цензор.НЕТ отримало коментар начальника Служби безпеки концерну Костянтина Бушуєва: «Полях у нас більше не працює - негайно, як тільки з'ясувалися ці факти, він був звільнений рішенням генерального директора концерну. Полях перед призначенням пройшов всі перевірки: поліграф і спеціальну перевірку служби безпеки. Перевірки нічого не показали. Перевіряло СБУ Харківської області, спецперевірку він пройшов і тільки після цього він був прийнятий на роботу. Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно в 17.00 було прийнято рішення про звільнення. Всі матеріали ми негайно передали в департамент контррозвідки СБУ, будемо співпрацювати з розслідуванням. Проводимо на підприємстві службову перевірку. Зазначу, що Полях працював на підприємстві кілька місяців».

За даними видання Цензор.нет, інформацію про перебування в РФ і контакти з росіянами Полях приховав при проходженні перевірки. Чому він був так впевнений, що ніхто не перевірить гугл, і чому цю статтю не знайшли в інтернеті керівництво концерну, Служба безпеки «Укроборонпрому» і Харківська СБУ? Виходить, що в цих структурах за підбір кадрів відповідають люди, які не вміють користуватися інтернетом, а поліграфолог не зміг виявити ключові факти під час перевірки. Тобто система перевірки неефективна взагалі, і вимагає перегляду та інші кадрові призначення. «За нашими даними, Полях сьогодні написав заяву на звільнення. Публікація в РФ матеріалу про його перебування в Росії і навмисне засвічення контактів говорить про те, що він навряд чи був російським резидентом, протее, напевно, міг мати несанкціоновані контакти з Росією і бути джерелом витоку державної таємниці з військового заводу. Приховування Поляхом інформації про себе однозначно вказує на спробу зберегти відносини з РФ», – зазначив журналіст.

«Керівництво «Укроборонпрому» вчинило дуже скандальний кадровий провал, масштаби витоку повинно встановити розслідування СБУ, Полях повинен бути негайно затриманий на період розслідування», – підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 28 травня детективи НАБУ оголосили представникам конвертаційного центру дві підозри у справі постачання товарів невідомого походження ДК «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків та подальшою легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом.