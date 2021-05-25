Гроші для диктатора: на чому Лукашенко заробляє в Україні

Щороку Україна закуповує у Білорусі товарів на мільярди доларів. Левова частка білоруського імпорту – це нафтопродукти

Режим Олександра Лукашенка продовжує заганяти себе у глухий кут. Черговою витівкою людини, яка називає себе президентом Білорусі, стала примусова посадка у Мінську літака Ryanair, на якому летів білоруський журналіст та опозиціонер Роман Протасевич.

Європа вже почала реагувати на неадекватні дії білоруської влади. Наприклад, авіакомпанії змінюють маршрути, щоб оминати повітряний простір Білорусі. Також найближчим Лукашенко може отримати санкції від Євросоюзу.

Відреагувала на інцидент і Україна: президент Володимир Зеленський доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Але навряд чи це серйозно вдарить по доходах офіційного Мінська. Адже режим Лукашенка заробляє в Україні зовсім не на авіаперевезеннях.

Кожного року Білорусь відправляє через український кордон товарів на мільярди доларів. Так, наприклад, за даними Державної митної служби, лише за чотири місяці 2021-го білоруські компанії відправили в Україну товарів на $1,25 мільярда. При цьому серед імпортерів переважна більшість – це державні підприємства.

Товар №1 – нафтопродукти

Білорусь займає приблизно 35% українського ринку нафтопродуктів

Структура експорту дуже проста. Левова частка імпорту із Білорусі – це нафтопродукти, які поставляються з двох державних нафтопереробних заводів – Мозирського НПЗ та «Нафтана».

Цього року білоруські нафтовики вже відвантажили на українські АЗС пального на 744,72 мільйона доларів. Це майже 60% від всього імпорту із Білорусі у 2021-му.

Чи багато це для українського паливного ринку? Судіть самі: за підсумками минулого року білоруські нафтопродукти зайняли 35% українського ринку. При цьому не варто забувати, що нафтопереробні заводи Білорусі працюють виключно на російській нафті.

До того ж, як відзначає головний редактор журналу «Нафторинок» Олександр Сіренко, росіяни використовують Білорусь для реекспорту своїх нафтопродуктів в Україну.

Товар №2 – добрива

Білорусь - найбільший постачальник добрив в Україну

На другому місці за обсягами поставок в Україну – білоруські добрива. В 2021 році Білорусь встигла відвантажити українським аграріям добрив майже на 90 мільйонів доларів, завдяки чому країна вийшла на перше місце серед постачальників цієї групи товарів. За підсумками січня-квітня у п’ятірку також увійшли Литва, Польща, Казахстан та Туреччина.

І тут теж не обійшлося без росіян: білоруські добрива або зроблені з російської сировини, або є «замаскованим» російським товаром з білоруською етикеткою.

Товар №3 – транспорт

Україна масово закуповує білоруські автобуси

Білорусь входить в «десятку» найбільших постачальників автомобільної техніки в Україну. Звісно, їй далеко до США, Німеччини та Японії, які щорічно продають українцям легковиків на сотні мільйонів доларів. Але в своєму сегменті білоруси серед лідерів. Наприклад, Білорусь – лідер серед постачальників автобусів в Україні.

В цілому ці три групи товарів – нафтопродукти, добрива та транспорт – складають майже 75% білоруського імпорту в Україні.

ТОП-10 товарів, які Білорусь експортує в Україну*

*За результатами січня-квітня 2021 року

Група товарів млн, $ Нафтопродукти 744.72 Добрива 89.97 Автомобільний транспорт 84.89 Пластмаси та полімери 49.94 Хімічна продукція 36.28 Деревина і вироби з деревини 27.24 Обладнання і механічні пристрої 23.22 Скло та вироби із скла 17.41 Каучук, гума та вироби з них 12.71 Вироби з чорних металів 11.12 Електричні машини, обладнання та їх частини 10.48

Дані: Державна митна служба України

Віталій Єрмаков, для «Главкома»