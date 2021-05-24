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    Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська – мати активіста

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    Наразі рідні&nbsp;Романа Протасевича з'ясовують, у якій саме лікарні перебуває&nbsp;засновник пабліку Nexta - Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська – мати активіста
    Наразі рідні Романа Протасевича з'ясовують, у якій саме лікарні перебуває засновник пабліку Nexta

    У Романа Протасевича проблеми з серцем

    Мати засновника Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син знайдений в одній з мінських лікарень у критичному стані, проте у якій саме – поки достеменно невідомо. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларусь головного мозга», яким почав займатися Протасевич після роботи у Nexta.

    Зазначається, що «доброзичливці» розповіли, що її син перебуває в лікарні. За їхньою інформацією, медики оцінюють його стан як критичний – у Романа проблеми з серцем

    «Ми просимо усе медичне співтовариство дізнатися і повідомити, що насправді відбувається з Романом», – йдеться в повідомленні.

    Пізніше мати Протасевича підтвердила цю інформацію «Белстату» і уточнила, що «доброзичливці» – це люди з медичних кіл. Вона вважає, що це може бути правдою, бо у її сина серйозні проблеми з серцем.

    «У Романа проблеми з серцем, його не призвали в армію. Одного разу у нього був передінфарктний стан. Якщо з ним щось там зроблять, це може спровокувати серцевий напад», – заявила вона.

    Також Катерина Єрусалимська, колишня дівчина Протасевича, в коментарі телеканалу «Дождь» повідомила, що нині рідна сестра Романа телефонує в усі лікарні, аби з'ясувати місце його перебування.

    Нагадаємо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

    Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.

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    Теги: Білорусь здоров'я медицина лікарня Роман Протасевич
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    Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська – мати активіста