Відмова від польотів над Білоруссю: які авіакомпанії вже змінили маршрути

Білоруським літакам можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС

Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері.

AirBaltic змінила маршрути двох рейсів. З 24 травня в національній литовської авіакомпанії AirBaltic прийняли рішення не літати над Білоруссю. У обліт слідують мінімум два рейси: Рига - Одеса і Рига - Тбілісі.

У Литві назвали інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.

Wizz Air також облітає Білорусь. Європейський лоукостер перенаправив рейс Київ-Таллінн 24 травня в обліт Білорусі. В авіакомпанії повідомили, що постійно відслідковують ситуацію. Маршрут рейсу з України в Естонію був змінений, щоб уникнути білоруського повітряного простору.

Austrian Airlines направила рейс в обхід Білорусі через Україну. У понеділок австрійська авіакомпанія скоригувала маршрут слідування рейса Відень-Москва (AUA601 / OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну.

У Польщі анонсували скасування польотів над Білоруссю. За рішенням влади, найближчим часом будуть заборонені польоти польських авіаліній LOT в повітряному просторі Білорусі. Це стосується рейсів до Мінська і в Москву. Рішення повинні оголосити протягом 24-25 травня.

Крім того, сьогодні на засіданні перед самітом ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій виступить з пропозицією до всіх країн Євросоюзу ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній через білоруське повітряний простір.

Увечері 24 травня Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

Зокрема, можливі заходи можуть включати:

припинення польотів над Білоруссю;

заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;

блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Джерело: РБК-Україна