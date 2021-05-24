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    Лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком

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    Інцидент у Білорусі не залишиться без наслідків, пообіцяв президент Європейської Ради Шарль Мішель - Лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком

    Інцидент у Білорусі не залишиться без наслідків, пообіцяв президент Європейської Ради Шарль Мішель

    Фото: Xinhua

    Глави держав Євросоюзу відреагують на «безпрецедентний інцидент» під час зустрічі Європейської Ради

    Очільники держав та урядів країн ЄС, які у понеділок розпочинають дводенну надзвичайну зустріч у Брюсселі, розглянуть ситуацію, що склалася після примусового приземлення 23 травня у Мінську пасажирського літака компанії Ryanair та арешту опозиційного білоруського журналіста Протасевича.

    Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

    «Я засуджую примусове приземлення рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року, та повідомлення про затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича. Я закликаю владу Білорусі негайно звільнити затриманого пасажира та повною мірою гарантувати його права. Лідери ЄС обговорять безпрецедентний інцидент під час зустрічі Європейської Ради. Цей інцидент не залишиться без наслідків», – наголосив Мішель.

    Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

    У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

    Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.

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    Теги: Білорусь ЄС арешт літак політика Ryanair президент опозиція
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    Лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком