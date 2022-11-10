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Генератор у приватному помешканні: три поради, які можуть зберегти життя

Енергетична тривога
Аліна Євич glavcom.ua
Генератор у приватному помешканні: три поради, які можуть зберегти життя
Генератори категорично не можна вмикати у квартирах, попереджають рятувальники
фото з відкритих джерел

Прилади, які можна вмикати тільки на відстані від будинку, українці використовують у помешканні

В Україні через постійні відключення світла все більшої популярності набувають генератори, газові горілки, буржуйки тощо. Генератори та буржуйки намагаються встановити у себе у квартирі навіть жителі багатоповерхівок. Рятувальники попереджають – це вкрай небезпечно.

Прихована небезпека туристичного спорядження

Світлана Водолага, речниця головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві пояснює, що зараз більшість пожеж у домівках українців виникає спричинена використанням альтернативних засобів обігріву та приготування їжі. З 1 листопада рятувальники виїжджали на гасіння пожеж вже 78 разів. Крім того, з початку місяця сталося вже три вибухи туристичного газового приладдя.

«Ці три випадки ідентичні: коли по графіку вимикають світло, люди, які користуються електроплитами, забувають їх вимкнути. При цьому ставлять на електроплиту туристичне газове приладдя (переносні газові конфорки), і коли світло вмикалося, а значить вмикалася і плита, ставався вибух. На щастя, ці випадки обійшлися без жертв, але такі інциденти можуть призвести до того, що станеться більший, серйозніший вибух, унаслідок якого загинуть люди», – наголошує Водолага.

Буржуйки та генератори – не для квартир

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий зауважує, що користуватися генератором всередині квартири не можна. По-перше, під час роботи генератори виділяють токсичні речовини, якими людина може отруїтися. По-друге, для роботи генераторів використовуються легкозаймисті речовини

«Використання генераторів можливе лише для приватних будинків – вони мають бути розташовані на відстані не менше 7 м від житлового будинку», – каже Олександр Хорунжий. Використання буржуйок у квартирах заборонено законом.

Охочим встановити буржуйку, варто спочатку ознайомитися зі ст. 270 Кримінального кодексу

Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки

1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{Стаття 270 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2617-VIII від 22.11.2018, № 1366-IX від 30.03.2021}

Чому треба вимикати електроприлади з розетки, коли виключили світло

Через різкі перепади напруги може зайнятися пожежа, тому рятувальники закликають виключати з розетки більшість електроприладів, коли ви йдете з дому, а також перед плановим відключенням світла і якщо його вимкнули аварійно. Особливо це стосується обігрівачів.

Аліна Євич, «Главком»

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Теги: пожежа рятувальники злочин небезпека

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