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Має бути два вогнегасники. Рятувальники дали поради тим, хто гріється електрообігрівачами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Має бути два вогнегасники. Рятувальники дали поради тим, хто гріється електрообігрівачами
Удома потрібно мати вуглекислотний і порошковий вогнегасники
колаж: glavcom.ua

Для домашнього вжитку підійдуть вогнегасники невеликого об'єму

Під час наступного опалювального сезону батареї у помешканнях українців будуть менш теплими, ніж зазвичай. Тож багато хто почав завчасно скуповувати обігрівачі.

У такому разі рятувальники радять мати вдома два вогнегасника: вуглекислотний і порошковий. Про це «Главкому» розповів речник столичного управління ДСНС Олександр Макушенко.

Типи вогнегасників

Вуглекислотними гасять речовини, матеріали та електроустановки, що не можуть горіти без доступу кисню. Ним можна гасити проводку. Працює він так: газ з вогнегасника збиває полум'я, охолоджуючи поверхню до мінімальних температур і створюючи купол, що перешкоджає доступу кисню до тліючих предметів.

Після використання треба провітрити приміщення. Користуватися таким приладом треба у рукавицях, аби запобігти обмороженню рук, адже вуглекислотний вогнегасник сильно охолоджується.

Порошковий вогнегасник застосовують для гасіння тліючих матеріалів: килими, меблі тощо. Порошок не охолоджує матеріал, тому після використання порошкового вогнегасника рекомендується залити матеріали водою. Також варто пам’ятати, що суміш порошкового вогнегасника токсична для людини, тому після використання необхідне тривале провітрювання.

Простіше кажучи, починаємо гасити пожежу вуглекислотним, а якщо це вже не допомагає, застосовуємо і порошковий.

Як обрати вогнегасник

Для домашнього вжитку, зазначає Макушенко, підійдуть вогнегасники невеликого об'єму – вистачить і заряду на п'ять кілограмів. Їхня вартість – від 600 до 1000 грн.

Якщо ж площа оселі більша за 100 кв. м, слід придбати вогнегасник більшого об'єму – на дев'ять кілограмів. Вартість такого – від 800 до 2000 грн.

У ДСНС також нагадують, що час від часу вогнегасники потрібно перезаряджати.

Де та як зберігати вогнегасник

Вогнегасники – доволі ніжна штука. Їх треба берегти від прямих променів сонця, батарей, мінусових температур і не допускати ударів та падінь. Ризик того, що він розіб’ється і квартира буде заляпана його змістом – мінімальна. Однак працювати від ударів чи неправильного зберігання може із перебоями.

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Теги: опалення опалювальний сезон ДСНС рятувальники пожежа

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