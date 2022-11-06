Підготовка до зими – у Краматорську благодійники допомагають облаштувати пункти обігріву

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав обігрівачі для гуманітарного штаба Краматорської міськради

Через активні бойові дії та постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині практично відсутнє газопостачання. Краматорська міська рада облаштовує пункти обігріву для містян, де можна буде зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети.

У якості благодійної допомоги Фонд Едуарда Мкртчана передав краматорчанам кілька сотень обігрівачів. Їх встановлять у точках видачі гуманітарної допомоги та пунктах обігріву по усьому місту.

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«Опалювальний сезон у Краматорську, як і по всій Донеччині, буде складним. За прогнозами синоптиків на нас чекає холодна зима. Ми маємо робити все від себе залежне, або полегшити життя та допомогти мешканцям. Цього разу передали обігрівачі для облаштування пунктів обігріву, де люди зможуть зігрітися під час зимових холодів», – розповідає засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

Раніше, Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав 50 генераторів та 878 буржуйок жителям Донецької області в рамках проєкту «Зігрій Україну». Усього Фондом закуплено 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться на лінії фронту.