Що робити, якщо світла та тепла немає більше, ніж два дні: рекомендації МВС

Під час вимкнення світла відключіть електропобутові прилади, щоби від стрибків напруги вони замкнули та не виникла пожежа

Якщо не відкривати холодильник або морозильну камеру без необхідності, то продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів

Міністерство внутрішніх справ пояснило українцям, що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла.

Відомство рекомендує під час вимкнення електропостачання відключити електропобутові прилади, щоби від стрибків напруги вони замкнули та не виникла пожежа. Для освітлення приміщення можна використовувати ліхтарі, свічки тощо. При цьому в МВС радять не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, адже це небезпечно – виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути.

Зазначається, що якщо не відкривати холодильник або морозильну камеру без необхідності, то продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.

Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж два дні?

щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері;

розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші;

використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів;

закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо;

створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця де її можна взяти. Важливо! Питну воду зберігайте у закритих місткостях.

Раніше енергетики повідомляли, скільки ще триватимуть аварійні відключення світла.