Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів

На тлі відключень світла уряд скасовує податки на імпорт генераторів та обігрівачів

В Україні на тлі відключень електрики спостерігається підвищений попит на генератори та обігрівачі

Кабмін затвердить постанову, згідно з якою від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Також прем’єр повідомив, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Відбувається закупівля резервного обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведуться перемовини з міжнародними партнерами про доставлення в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Як повідомлялося, через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим Державна митна служба України пояснила правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України.

Також раніше стало відомо, що у податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ. Голова комітету Данило Гетманцев раніше зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками нарад з представниками бізнесу.