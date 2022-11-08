Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів

Надія Клочко
glavcom.ua
Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів
На тлі відключень світла уряд скасовує податки на імпорт генераторів та обігрівачів
фото з відкритих джерел

В Україні на тлі відключень електрики спостерігається підвищений попит на генератори та обігрівачі

Кабмін затвердить постанову, згідно з якою від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Також прем’єр повідомив, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Відбувається закупівля резервного обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведуться перемовини з міжнародними партнерами про доставлення в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Як повідомлялося, через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим Державна митна служба України пояснила правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України.

Також раніше стало відомо, що у податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ. Голова комітету Данило Гетманцев раніше зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками нарад з представниками бізнесу.

Читайте також: Місяць енергетичного терору. Підсумки і прогнози
Теги: електроенергія Кабмін Денис Шмигаль податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Чому світло відключають не за графіком: директор Центру дослідження енергетики дав пояснення
Чому світло відключають не за графіком: директор Центру дослідження енергетики дав пояснення
Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів
Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів
Шмигаль поінформував, скільки газу і вугілля Україна накопичила на зиму
Шмигаль поінформував, скільки газу і вугілля Україна накопичила на зиму
Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg
Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg
Шмигаль розповів, як тепер будуть працювати націоналізовані стратегічно важливі підприємства
Шмигаль розповів, як тепер будуть працювати націоналізовані стратегічно важливі підприємства
Місія МВФ щодо України відновить роботу: подробиці від голови Нацбанку
Місія МВФ щодо України відновить роботу: подробиці від голови Нацбанку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
117K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
72K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
60K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
30K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
26K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту